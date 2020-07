Pay Per Click Services answers questions for online connectivity and work interaction SPANISH

The expansion of digital advertising is now increasing in times of health emergency, when online connectivity becomes the only option for interaction or work for many people.

En este artículo, explicaremos qué beneficios pueden pagar los servicios por clic para las empresas y los usuarios. Es un modelo de publicidad digital, por el cual los anunciantes pagan a Google, sitios web y portales en los que anuncian, solo cuando alguien hace clic en su anuncio.

En los motores de búsqueda más importantes como Google, Bing y Yahoo, los anunciantes suelen apostar por aquellas palabras clave que son relevantes para sus consumidores potenciales.

Mientras que con los sitios web de contenido, es normal cobrar un precio fijo por clic en lugar de utilizar un sistema de ofertas. El PPC, por lo tanto, es el monto pagado por un anunciante a los motores de búsqueda u otros sitios web en Internet por un solo clic en su anuncio.

El clic, por lo tanto, dirige al visitante al sitio web del anunciante.

Está claro entonces que los sistemas de pago por clic identifican a los usuarios web como posibles compradores de los productos o servicios de una empresa específica. Esta búsqueda de usuarios o clientes potenciales es posible a través de los criterios de búsqueda que utilizan, o por el tipo de contenido que están navegando.

Google AdWords, Yahoo! Search Marketing y Microsoft adCenter son los proveedores de pago por clic más importantes y, por lo tanto, los principales.

Todos trabajan bajo un modelo basado en subastas. Además, todos ofrecen anuncios de pago por clic junto a sus resultados de búsqueda orgánicos, que generalmente se denominan "Enlaces patrocinados" o "Anuncios patrocinados", que generalmente aparecen junto a los resultados de las páginas del motor de búsqueda o como pago anuncios por clic en sitios web de contenido (campañas de Búsqueda de Google).

Según los expertos en la materia, actualmente existen dos tipos de modelos para determinar los costos en el PPC: la tarifa plana y la basada en la subasta que realizan los anunciantes. Sin embargo, los anunciantes deben considerar el valor potencial de un clic de una determinada fuente.

Esto se debe a que el valor de un clic está relacionado con el tipo de usuario que el anunciante espera recibir en su sitio web y con lo que puede ofrecer durante esa visita tanto a corto como a largo plazo.

Modelo de tarifa de subasta

En este tipo de campañas de PPC, los anunciantes están condicionados por un contrato que les permite competir entre sí en una subasta privada organizada por un soporte web o, más comúnmente, una red publicitaria.

Cada anunciante determina el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el clic de un anuncio (a menudo basado en una palabra clave), utilizando las herramientas en línea disponibles para ellos.

Modelo de tasa de precio fijo

Aquí, el anunciante y el propietario del sitio web donde se ubicará el anuncio obtienen un acuerdo para tener un precio fijo a pagar por cada clic.

Muchas veces, el sitio web ya tiene una lista de precios para estipular el CPC, que dependerá del área del sitio web en el que se coloca el anuncio, con un mayor o menor grado de visibilidad para los usuarios, y el contenido de las páginas en en la que se encuentran dichos anuncios, con un mayor o menor grado de relevancia para los usuarios. En otras palabras, a mayor visibilidad y contenido más interesante para los usuarios, mayor será el precio por clic del anuncio.

Finalmente, hay casos en que los anunciantes pueden negociar tarifas más bajas, especialmente cuando expresan su intención de anunciar durante un largo período de tiempo o tienen un presupuesto elevado.

