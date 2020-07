looking closer at React Native App Developers

Before advancing any part of this article, first things first: What is React Native and why is it so important right now? Based on JavaScript and ReactJS, React Native is a cross-platform native application programming framework. Right now, it is one of the most popular technologies.

Pero para comprender un poco más su importancia y origen, hay que decir que nació de la mano de Facebook con el objetivo de desarrollar aplicaciones nativas que utilicen tecnología web, Javascript. Prometen un resultado de rendimiento similar a una aplicación nativa, así como una apariencia idéntica con las ventajas de las aplicaciones híbridas.

No hace falta decir que React Native no es para todos los proyectos, debe analizar y conceptualizar todos los proyectos antes de lanzarse a una tecnología específica, ya sea nativa o híbrida.

Dicho esto, hablaremos sobre los pros y los contras de esta herramienta.

Las aplicaciones nativas tienen un aspecto profesional y su rendimiento es considerable, pero es necesario conocer cada plataforma en profundidad y son propensas a tener una infinidad de errores. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando se desarrolla en modo nativo, tiene la sensación de repetir el trabajo una y otra vez en cada plataforma.

También tenga en cuenta que estas aplicaciones tendrán un acceso muy limitado al hardware nativo y a las API. Además, estos sistemas tienden a tener entornos de depuración y desarrollo bastante pobres en comparación con los nativos (XCode y Android Studio).

Quizás una de las preguntas que surge en este momento de lectura es si React Active es apropiado para desarrollar nuestras aplicaciones. Lamentablemente, la respuesta que se debe dar es: depende.

Although the vast majority of projects can really benefit from the advantages that React Native brings us and programming in native code can take a back seat. We must bear in mind that React Native uses the most widely used programming language in the world (Javascript) and the world’s largest package manager (NPM). This, for the non-programmer, means guarantees and long-term stability. That is, the technology used will not be interrupted and, in addition, it has and will have a wide community. We are not facing a risky experiment in which we can be left alone or lying halfway.

In addition, react native app developers will have access to all the features that native SDKs offer, so, unlike hybrid development, this technology allows you to exploit 100% of the possibilities of the platforms (iOs and Android) and, therefore, of the devices. Answering the question, React Native may become the default code used by many developers or app development companies, relegating the native to projects with very specific characteristics.

What it does give us as a definitive answer is that React Native can be used in any scenario.

La comunidad de desarrollo para esta plataforma continúa creciendo y los propios desarrolladores de Facebook no dejan de publicar nuevas funcionalidades nativas para ampliar las posibilidades, sin embargo, otra de las ventajas de React Native es que, si es necesario (una posible funcionalidad o la integración de un servicio de terceros) ), es posible integrar código nativo en el proyecto, por lo que elegir React Native no implica renunciar al código nativo.

React native nos ofrece un entorno de programación avanzado, desarrollo ágil y una experiencia de usuario nativa. Si vienes del mundo de la web, verás que es fácil crear una aplicación totalmente nativa y si vienes del mundo nativo, te sorprenderán los últimos avances en desarrollo web.